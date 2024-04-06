مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بشبين القناطر

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شهدت منطقة عرب الصوالحة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إخطار بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز .

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص عقب الإنتقال تبين أنه أثناء عبور "ا ف م"، 26 سنة، خط السكة الحديد صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة حول الواقعة.