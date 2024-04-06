مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة وراء الجريمة فرد أمن إدارى بالمطرية

كتب ـ عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل فرد أمن إداري على يد طالبين خلال مشاجرة نشبت بينهم في منطقة المطرية، أن المتهمين اعتديا على المجنى عليه باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة بينهم، حيث قام المتهمان بالتعدي على الضحية بالسب والقذف أمام المارة في الشارع، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهم.

كما تبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المشاجرة تطورت فيما بعد بين المجنى عليه والمتهمين إلى التشابك بالأيدي، تعدى خلالها الطالبان على المجنى عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وسددا له عدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد، سقط على إثرها غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله (فرد أمن إداري) توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال (شقيقه) اتهم كلا من (عامل ، طالب "مصابان بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم واعترفا بارتكابهما الواقعة.