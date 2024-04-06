اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أبريل 2024 08:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار النمسا يؤكد استحالة التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا

السبت، 06 أبريل 2024 08:00 ص
مستشار النمسا يؤكد استحالة التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا مستشار النمسا كارل نيهامر
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار النمساوى كارل نيهامر أن الحوار بين موسكو وكييف بات ضروريا الآن، موضحا أن التسوية السلمية بشأن الأزمة الأوكرانية من دون مشاركة روسيا مستحيلة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو": "لن يكون هناك سلام بدون روسيا والتوصل إلى تسوية سلمية من دون مشاركة موسكو أمر مستحيل، كما أن الوضع الحالي يصعب حله، لكن استئناف الحوار عندما يحين الوقت أمر ضروري".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية إنهاء الصراع، ولا تزال الفرصة متاحة أمام روسيا وأوكرانيا للتحدث مباشرة مع بعضهما البعض".

الجدير ذكره، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

وصرح الكرملين بأنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

كما أكدت موسكو أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.







كارل نيهامر

النمسا

موسكو

كييف

حرب روسيا وأوكرانيا

الاتحاد الاوروبى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة