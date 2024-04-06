محافظ المنيا يعلن إلغاء كافة الإجازات والراحات بالقطاعات الخدمية استعدادا لعيد الفطر

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد ، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

شدد المحافظ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل “الصباحية والمسائية” لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة، و يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة والتعامل معها على اكمل وجه.

فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تخصيص 194 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالاعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة، وضبط المخالفين، ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن، وكذلك توافر المقررات التموينية والمواد البترولية ،والإبلاغ فورًا عن أي نقص، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة مواقف سيارات الاجرة بالتنسيق مع ادارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ،الى جانب تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وكذلك التأكد من سلامة المراسي ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرور الفرق الطبية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لفحص السلع المعروضة، والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين وسلامة الأغذية المعروضة، مع تكثيف المرور الإداري والفني على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل والانضباط بتلك المنشآت، والوقوف على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق من قبل مديرية الطب البيطرى خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها،خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية الي جانب رفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، تحسبا لاى طارئ مع وضع بدائل حال وقوع اي ظروف طارئة .

