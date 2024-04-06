اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات طنطا.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 أبريل 2024 11:29 ص
محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات طنطا.. اعرف التفاصيل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً برؤساء مراكز حي أول وثان ومركز طنطا ومديري الادارات المعنية في الديوان العام ، لمتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات بمركز ومدينة طنطا، مؤكدا استمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

 







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