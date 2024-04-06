لجنة تحرى الرؤية بالإمارات تدعو لتحرى هلال شوال مساء الاثنين

إيمان حنا

دعت لجنة تحري الرؤية بالإمارات، إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، مساء يوم الاثنين، الذى يوافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الجارى.

كما دعت المحكمة العليا بالسعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال، مساء الإثنين الذى يوافق التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وجاء فى نص إعلان المحكمة: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد : فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (180 / هـ) وتاريخ 29 /8/ 1445هـ، أن يوم الإثنين 1 /9/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 11 /3/ 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين 29 /9/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 8 /4/ 2024م.

ودعت المحكمة العليا كل من يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وقالت المحكمة العليا : نأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.