كبار السن والاكتئاب.. الأعراض والعلاج

كتب حسام الشقويرى

يحدث الاكتئاب لأى فرد مع التقدم في العمر، بغض النظر عن الخلفية المجتمعية أو الإنجازات، ويمكن أن تؤثر أعراض اكتئاب كبار السن على كل جانب من جوانب الحياة، ما يؤثر على الطاقة والشهية والنوم واهتمامات العمل والهوايات والعلاقات، كما أن تغيرات الحياة مع التقدم في العمر مثل التقاعد، أو وفاة الأحباب، أو تدهور الصحة - يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الاكتئاب، وفقًا لما نشره موقع helpguide.

ويفشل الكثير من كبار السن المصابين بالاكتئاب في التعرف على أعراض الاكتئاب، أو لا يتخذون الخطوات اللازمة للحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها.

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تجاهل اكتئاب كبار السن في كثير من الأحيان

1 - قد تفترض أن لديك سببًا وجيهًا للشعور بالإحباط أو أن الاكتئاب هو مجرد جزء من الشيخوخة.

2- -قد تكون منعزلاً - وهو ما قد يؤدي في حد ذاته إلى الاكتئاب - مع وجود عدد قليل من الأشخاص الذين يلاحظون محنتك.

3 - قد لا تدرك أن شكواك الجسدية هي علامات الاكتئاب.

4 - قد تكون مترددًا في التحدث عن مشاعرك أو طلب المساعدة.

علامات وأعراض الاكتئاب لدى كبار السن

التعرف على الاكتئاب لدى كبار السن يبدأ بمعرفة العلامات والأعراض . وتشمل العلامات ما يلي:

الحزن أو مشاعر اليأس.

الأوجاع والآلام غير المبررة

فقدان الاهتمام بالتواصل الاجتماعي أو الهوايات.

فقدان الوزن أو فقدان الشهية.

مشاعر اليأس أو العجز.

قلة الحافز والطاقة.

اضطرابات النوم (صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، أو النوم الزائد، أو النعاس أثناء النهار).

فقدان القيمة الذاتية (المخاوف من أن تكون عبئًا، أو الشعور بعدم القيمة أو كراهية الذات).

تباطؤ الحركة أو الكلام.

زيادة استخدام الكحول أو المخدرات الأخرى .

مشاكل في الذاكرة .

إهمال العناية الشخصية (تخطي الوجبات، نسيان الأدوية، إهمال النظافة الشخصية).

الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب اكتئاب كبار السن وتشمل

مرض الشلل الرعاش

سكتة دماغية

مرض قلبي

سرطان

السكري

اضطرابات الغدة الدرقية

نقص فيتامين ب12

الخرف ومرض الزهايمر

مرض الذئبة

التصلب المتعدد (MS)

اكتئاب كبار السن كأثر جانبي للأدوية

طرق العلاج

من الخطأ الاعتقاد أنه بعد سن معينة لا يتمكن كبار السن من تعلم مهارات جديدة، أو تجربة أنشطة جديدة، أو إجراء تغييرات جديدة في نمط الحياة. الحقيقة هي أن الدماغ البشري لا يتوقف أبدًا عن التغير، لذلك فالمسن كشخص بالغ، قادر تمامًا مثل أي شاب على تعلم أشياء جديدة والتكيف مع الأفكار الجديدة التي يمكن أن تساعدعلى التعافي من الاكتئاب.

ويتضمن التغلب على الاكتئاب العثور على أشياء جديدة وتعلم التكيف مع التغيير، والبقاء نشيطًا بدنيًا واجتماعيًا، والشعور بالتواصل مع المجتمع ، ويعد المشي لمسافة قصيرة أمرًا يمكن القيام به و يعزز المزاج خلال الساعتين التاليتين. ومن خلال اتخاذ خطوات صغيرة يومًا بعد يوم، ستخف أعراض الاكتئاب ويتبدل الى الشعور بمزيد من النشاط والأمل مرة أخرى.