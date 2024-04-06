اليوم السابع
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السبت، 06 أبريل 2024 09:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"قناة السويس في الصدارة".. نمو إيرادات الضرائب لتصل إلى 892 مليار جنيه

السبت، 06 أبريل 2024 09:00 ص
"قناة السويس في الصدارة".. نمو إيرادات الضرائب لتصل إلى 892 مليار جنيه عملات
كتب هانى الحوتى

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كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 892 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2024/2023 بزيادة 247 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 38.3%، مقسمة بين 200.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 64.9%، و691.6 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 32.1%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات، وهى:

1- 83 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 21.8 مليار جنيه بنسبة نمو 35.7%.

2- 38.9 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 11.4 مليار جنيه بنسبة نمو 41.3%.

3- 5.8  مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 45.7%.

4- 72.3 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 32.9 مليار جنيه بنسبة نمو 83.4%.

5- 93.4  مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 20.4 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

6- 212.3 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 57.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.1%.

7- 56.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 16.2 مليار جنيه بنسبة نمو 39.8%.

8- 9.1 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 44.2%.

9- 12.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 37.5%.

10- 86 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 5 مليارات جنيه بنسبة نمو 6.2%.

11- 9.9  مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة  مليار جنيه بنسبة نمو 11.2%.

12- 22.9 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 37%.

13- 21.3 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 7.1 مليار جنيه بنسبة نمو 50.3%.

14- 3 مليارات جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة مليار جنيه بنسبة نمو 50%.

15- 133.1 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 47.6 مليار جنيه بنسبة نمو 55.8%.

16- 119.1 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 43.3 مليار جنيه بنسبة نمو 57.1%.

17- 45.4 جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 33.9%.

18- 8 مليارات جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 58.7%.

19- 4 مليارات جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 17.2%.







وزارة المالية

الإيرادات الضريبية

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