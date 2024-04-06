"قناة السويس في الصدارة".. نمو إيرادات الضرائب لتصل إلى 892 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 892 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2024/2023 بزيادة 247 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 38.3%، مقسمة بين 200.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 64.9%، و691.6 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 32.1%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات، وهى:

1- 83 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 21.8 مليار جنيه بنسبة نمو 35.7%.

2- 38.9 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 11.4 مليار جنيه بنسبة نمو 41.3%.

3- 5.8 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 45.7%.

4- 72.3 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 32.9 مليار جنيه بنسبة نمو 83.4%.

5- 93.4 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 20.4 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

6- 212.3 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 57.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.1%.

7- 56.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 16.2 مليار جنيه بنسبة نمو 39.8%.

8- 9.1 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 44.2%.

9- 12.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 37.5%.

10- 86 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 5 مليارات جنيه بنسبة نمو 6.2%.

11- 9.9 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة مليار جنيه بنسبة نمو 11.2%.

12- 22.9 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 37%.

13- 21.3 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 7.1 مليار جنيه بنسبة نمو 50.3%.

14- 3 مليارات جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة مليار جنيه بنسبة نمو 50%.

15- 133.1 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 47.6 مليار جنيه بنسبة نمو 55.8%.

16- 119.1 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 43.3 مليار جنيه بنسبة نمو 57.1%.

17- 45.4 جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 33.9%.

18- 8 مليارات جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 58.7%.

19- 4 مليارات جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 17.2%.