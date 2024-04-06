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قطار كل 5 دقائق وتعديل مواعيد المترو.. ترتيبات خاصة لمباراة الزمالك وفيوتشر

السبت، 06 أبريل 2024 10:55 م
قطار كل 5 دقائق وتعديل مواعيد المترو.. ترتيبات خاصة لمباراة الزمالك وفيوتشر مواعيد المترو خاصة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، تمديد مواعيد عمل الخط غدا الأحد المقبل ساعة زيادة بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة في استاد القاهرة الدولي.


ومن المقرر أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور الى محطة محور روض
الفرج الساعة 12:20 صباحاً
وآخر رحلة من محطة محور روض الفرج الى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحاً
وآخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحاً
بالإضافة إلى تشغيل قطار كل 5 دقائق.


وأكدت الشركة أنها أعدت استعدادات خاصة بمحطة مترو الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبال جمهور نادى الزمالك، بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

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