قبل العيد.. ضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية.. تقدر قيمتها المالية بـ 1,750 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750 مليون جنيه) تقريباً.