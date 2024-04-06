ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (5 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم عدد (9 وقائع) وأرشدوا عن (الدراجات النارية المستولى عليها - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).