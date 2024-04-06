ضبط عصابة تزور الدولارات والعملات الوطنية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية والمستندات الرسمية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وبيع العملات المحلية والأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص) بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية "المقلدة" وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( أكثر من 35 ألف دولار أمريكى "مقلد" - 143,500 جنيه "مقلدين" - الأدوات المستخدمة فـى التزوير- عدد من المستندات المعدة للتزوير- كمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية - رخصة قيادة "مزورة" - أكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.