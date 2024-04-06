ضبط راكب بمطار سفنكس الدولى بحوزته كمية من الأقراص المخدرة

كتبت رحاب نبيل

نجحت سلطات جمارك مطار سفنكس التابع للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الأقراص المدرجة بجداول المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران ويز اير القادمة من ميلانو، أستوقفت نهي مصطفي رئيس القسم المعينة علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة ادم عبد العزيز و محمد جمعة واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قامت نورا السيد عبد الحميد رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمطار سفنكس، بتكليف احمد عبد الغني الاطفيحي بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط 37 شريط لعقاقير مدرجة بجداول عبارة عن 16 شريط لعقار بريجابالين 500 مل بهم 224 كبسول، 4 شريط لنفس العقار المخدر بهم 56 كبسول، 17 شريط لعقار اوكسي كونتين المخدر بهم 161 قرص.

شارك في الضبط كل من كريم جمال عبد العزيز مأمور الجمرك في التفتيش الذات.

أمر حسام الدين ابو الفضل شقوير القائم باعمال مدير ادارة جمرك مطار سفنكس بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2024، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والمطارات التابعة والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.