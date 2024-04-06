اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل مواطن فى القاهرة بسبب كلب

السبت، 06 أبريل 2024 01:11 م
ضبط المتهم بقتل مواطن فى القاهرة بسبب كلب حبس- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(سمكرى - مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم) لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة.

 

 







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