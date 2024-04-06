صحة كفر الشيخ: تدشين قافلة طبية بقرية القادسية لتقديم خدمات مجانية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، أنه تم تدشين قافلة طبية مكبرة بقرية القادسية التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات وزارة الصحة والسكان، ورعاية اللواء جمال نور الدين "محافظ كفر الشيخ"، وإشراف الدكتور محمد الغباشي "مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه بدأ فريق إشراف القوافل العلاجية بكفر الشيخ في تنفيذ فعاليات القافلة الطبية العلاجية التي تستمر على مدار يومين، لخدمة أهالينا بقرية القادسية مركز الرياض بالتعاون مع الإدارة الصحية بالرياض ومجلس المدينة والوحدة القروية.

وأوضح "شقوير" أن القافلة تشمل 11 عيادة تخصصية تضم أطفال وباطنة، ومسالك بولية، وجلدية، ونسا، وتنظيم أسرة، وجراحة عامة ، وعظام ، وطب أسنان، ورمد ، وأنف وأذن" ويشارك بالقافلة عدد 5 عيادات متنقلة بالإضافة إلي عيادة تنظيم الأسرة، مشيرا إلي أنه سيتم تحويل المرضى لاستكمال التدخلات العلاجية اللازمة واستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمستشفى كفر الشيخ العام.

وفى سياق آخر، تمكن فريق طبي بقسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، من إجراء عمليتين غلق ثقب بين الأذينيين وغلق وصلة شريانيه، لمريض، جرى استقباله بقسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، والعملتان من العمليات ذات المهارة العالية يأتي هذا الإنجاز ثمرة التعاون بين قسم القلب وأساتذة القلب بجامعة الأزهر من أبناء كفر الشيخ.

وأشاد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالتطور الواضح فى قسم القلب كما تقدم بالشكر لادارة المستشفى الدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى العام، والدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب وقسطرة القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، والفريق المعاون من أطباء قسم القلب الذين قاموا بإجراء العمليه، الدكتور إبراهيم فرج الله، والدكتور هانى خلف، والدكتور إبراهيم أبوفرج، والدكتور إبراهيم الملا، والدكتور محمد عاط، والدكتور منصور جمال، أخصائي التخدير.



الإستعداد لقافلة طبية بقرية



تدشين قافلة طبية بقرية القادسية لتقديم خدمات مجانية