اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أبريل 2024 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ الأزهر: الأحداث القاسية تثبت أن الإنسانية بحاجة لهدى القرآن والكتب المنزلة

السبت، 06 أبريل 2024 10:49 ص
شيخ الأزهر: الأحداث القاسية تثبت أن الإنسانية بحاجة لهدى القرآن والكتب المنزلة شيخ الازهر
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الأحداث القاسية التي نعيشها تثبت إن الإنسانية لم تكن في عصر من عصورها بحاجة الى هدى القرآن والكتب المنزلة بمثل ما هي عليه الآن، حيث أصبح واضحا أن عالمنا المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة، وراح يبخبط خبط عشواء بلا عقل ولا حكمة ولا قانون دولى.

أضاف "شيخ الأزهر" خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي،: "بات يندفع بلا كوابح نحو هاوية لا يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، وأننا بعد عقود من علاقات الحوار الحضارى بين الأمم والشعوب، استبدلنا بها وعلى نحو متسارع وغريب، علاقات الصدام والصراع وسرعان ما تحول هذا الوضع البائس أيضا إلى علاقات صراع مسلح تطور أخيرا إلى صورة بالغة الغرابة والشذوذ في تاريخ الحروب والصراعات المسلحة.







ليلة القدر

حفل ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر

حفل ليلة القدر 2024

الرئيس السيسي

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الاحتفال بليلة القدر

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بليلة القدر

وزارة الأوقاف

حفل وزارة الأوقاف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة