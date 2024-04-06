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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6-4-2024

السبت، 06 أبريل 2024 03:00 م
سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6-4-2024 الدرهم الإماراتي
كتب إسلام سعيد

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ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 6-4-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.89 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.88 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.89 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.90 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.86 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.91 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.69 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.86 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.







الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

اسعار الدرهم الإماراتي

أسعار الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم اليوم




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