اليوم السابع
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السبت، 06 أبريل 2024 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلينسكي: الضربات الروسية ضد خاركيف تبرز أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي

السبت، 06 أبريل 2024 03:00 م
زيلينسكي: الضربات الروسية ضد خاركيف تبرز أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي التي من شأنها حماية منطقة خاركيف من الضربات الروسية.


وقال زيلينسكي - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن هناك "ضربات روسية جديدة ضد منطقة خاركيف، حيث تضررت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية".


وشدد في هذا الإطار على أهمية تعزيز الدفاع الجوي لمنطقة خاركيف، داعيا شركاء أوكرانيا إلى مساعدتها في هذا الأمر.


وبحسب "يوكرينفورم"، قُتل 6 أشخاص وأصيب 11 آخرين نتيجة الضربة الروسية الأخيرة التي استهدفت منطقة خاركيف.







زيلينسكي

قدرات الدفاع الجوي

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روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية




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