زراعة الغربية تنظم حقل ارشادى لمحصول بنجر السكر بقرية أميوط بقطور

الغربية مصطفى عادل

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، يوم حصاد الحقل الارشادي لمحصول بنجر السكر بقرية ـميوط مركز قطور، بحضور الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجية التعاونى، المهندس راضى عبد المحسن مدير الإدارة الزراعية بقطور، المهندس ياسر عزت مسؤل قسم الارشاد الزراعي بقطور.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على الأهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر، وأن مديرية الزراعة بالغربية استعدت لاستقبال موسم زراعة البنجر، بتوفير كافة المستلزمات والأسمدة للمزارعين من خلال الجمعيات، تحت إشراف المديرية من أجل الحصول علي أعلى انتاجيه من وحده المساحة وتذليل كافة المعوقات التى قد تعرقل ذلك .



وأشاد بموسم حصاد محصول البنجر هذا العام ، ويبشر بإنتاجية عالية للفدان، موضحا أن هذا الأمر نتيجة توفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على أعلى إنتاجية من وحدة المساحة فى كافة الحاصلات الزراعية".



وأكد وكيل زراعة الغربية، أن المحافظة تسعى إلى رفع إنتاجية الفدان بشكل مستمر فى كافة المحاصيل المنزرعة بالمحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان، لافتا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية لكافه المحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم كافه التوصيات الفنية للمزارعين.



وأشار "ابوشادى"، إلى أن زراعة بنجر السكر واحدة من أهم زراعات محافظة الغربية، ونتستهدف الى زيادة المساحة المنزرعة من هذا المحصول، باتباع أساليب الزراعة الحديثة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السكر وصفات الجودة لهذا المحصول الاستراتيجى .



وأوضح أنه يتم الآن الإستعداد للموسم الزراعي الصيفي والإلتزام بمساحات الأرز المقرره وعدم المخالفة، والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشاميه والقطن وفول الصويا، مشيرا إلى نموذج الزراعه التعاقدية كضمان للتسويق بسعر مجزى.



