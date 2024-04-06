اليوم السابع
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السبت، 06 أبريل 2024 09:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رسائل الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.. إنفوجراف

السبت، 06 أبريل 2024 08:58 م
رسائل الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور كافة طوائف المجتمع، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

سعيد بتواجدى في حفل إفطار الأسرة المصرية وبالروح الطيبة التي تجمعنا.

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أعبر عن عظيم امتناني بالحضور الكريم في حفل إفطار الأسرة المصرية
أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة
نسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم
الميثاق والعهد بينا قائم على الصدق والعمل بتفانٍ

الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزًا للقوة

 

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على الرغم من التحديات إلا أن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية
الشعب المصري هو البطل والمُعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات
تحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية
تحية لكل علماء مصر وإعلامييها ومثقفيها
أديت اليمن الدستورية على رعاية مصالح الشعب

 

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سواعد أبناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن للبناء
أمتنا دفعت ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية
أؤكد الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي
التأكيد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية
مخرجات الحوار الوطني تتعدى 90 توصية ومقترحًا
نحتاج لاستمرار حالة الحوار والنقاش بكل سعة صدر
لدينا فرصة أكبر لاستيعاب بعضنا البعض
من المهم الاستمرار في الحوار الوطني 
طرحنا موضوعات اقتصادية ومجتمعية وإنسانية وثقافية خلال الفترات الماضية
نحن في مرحلة بها تطور كبير جدًا تمس المنطقة







الرئيس السيسي

كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية

إفطار الأسرة المصرية

الأسرة المصرية

اليوم السابع بلس

حفل افطار الاسرة المصريه




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