رئيس مياه سوهاج يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، صرح بذلك محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، وأكد على استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن، ورؤساء القطاعات ومديرى العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها بالاضافه الى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى المحافظه للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمره واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب، والشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وأوضح رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، على جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثر من 255 موقعا للمياه مستوى المحافظة وأنه تم مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الإستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال ايام العيد، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طفوحات طارئة على مستوى المحافظة .