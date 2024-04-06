ذا هيل: ترامب يكثف جمع التبرعات فى فلوريدا لسد الفجوة مع بايدن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب وحلفاؤه يعملون على تكثيف جمع التبرعات لسد الفجوة المالية بينه وبين الرئيس جو بايدن قبل الانتخابات الأمريكية 2024.

وبدأ ترامب، المعروف ببراعته في جمع التبرعات في الدورات الانتخابية السابقة، عام 2024 ببداية باهتة نسبيا من الناحية المالية. وتفوق عليه بايدن بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2023، بما يتراوح بين 33 مليون دولار إلى 19 مليون دولار، واستمرت هذه الفجوة في العام الجديد.

وجمع ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أكثر من 65 مليون دولار في مارس، وهو تحسن كبير عن الأشهر السابقة. لم تعلن حملة بايدن بعد عن رقمها لشهر مارس، ولكن من المرجح أن يكون ذلك مهمًا أيضًا بعد حملة جمع التبرعات الأسبوع الماضي التي ضمت الرئيسين السابقين أوباما وكلينتون، إلى جانب مشاهير مثل ستيفن كولبيرت وكوين لطيفة.

ويهدف الرئيس السابق إلى التفوق على بايدن من خلال حملة جمع تبرعات ضخمة في بالم بيتش، فلوريدا، السبت.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري رون بونجين: "يمكنه بالتأكيد اللحاق بمرور الوقت، وستكون هناك حاجة لذلك بالتأكيد للحصول على التصويت لأنها قد تكون انتخابات أخرى متقاربة للغاية. هذا هو المكان الذي سيحدث فيه فرقًا حقًا."

وحققت حملة ترامب 13.8 مليون دولار في يناير، وأكثر من 20 مليون دولار في فبراير. لكن بايدن تجاوز ذلك بسهولة، حيث حصل على 42 مليون دولار و53 مليون دولار على التوالي. ومع دخول شهر مارس ، كان لدى بايدن ميزة هائلة في النقد المتاح، حيث بلغ 155 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار لترامب.

و غالبًا ما يتمتع شاغلو المناصب بميزة جمع التبرعات في الانتخابات العامة وخاصة في البداية، على الرغم من أن عام 2024 غير معتاد حيث أن المنافس قد خدم سابقًا أيضًا في المكتب البيضاوي. لكن يبدو أن ترامب يشير إلى أنه بدأ عملية جمع التبرعات بأقصى سرعة مع الحدث المقرر عقده يوم السبت.