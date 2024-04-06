خلال العشر الأواخر.. إطلاق مبادرة "مبصرون" لذوى الهمم فى المسجد الحرام

إيمان حنا

فعلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة (برايل) على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وفعلت رئاسة الشؤون الدينية أيضاً جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهوله، بلغة "برايل"، و يشجع الجهاز المكفوفين، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به، حيث يسهل المشروع على الكفيف قراءة القرآن الكريم وتدبره خاصة وأنه يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.

تأتي المبادرة في إطار خطة الرئاسة لتهيئة الأجواء التعبدية وتعظيم التجربة الدينية لفئة المكفوفين الذين جاؤوا من أقطار العالم ملبين لنداء رب العالمين في شهر رمضان، من أجل إعانتهم على تلاوة القرآن الكريم؛ والاهتمام والاعتناء بهذه الفئة الغالية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وحرصت الرئاسة وفق خططها في شهر رمضان على مواكبة النقلة الرقمية النوعية، واستثمرت التقنية الحديثة والتطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعي؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية لقاصدي وزائري الحرمين في شهر رمضان المبارك، وتفعيل أجهزة الروبوتات التوجيهية للقاصدين والمعتمرين، بكيفية أداء المناسك، مع الترجمة الفورية بعدة لغات.