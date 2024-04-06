خدمات رمضانية.. تعرف على أنواع المرضى المحرومين من السفر للحج

كتب محمود عبد الراضي

تشترط وزارة الداخلة على المتقدمين لحج القرعة كل عام إدراج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض" إن وجد "، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج، حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم "مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى – مرضى تليف الرئة – حالات السمنة المفرطة المرضية – الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى، الأورام " – السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة".

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.