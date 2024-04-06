ختام اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهليه شريف الديب

تابع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تفقد العمداء ومديرى البرامج العلمية لجان الامتحانات فى اليوم الختامى لاختبارات منتصف الفصل الدراسى الثانى لطلاب جامعة المنصورة الجديدة.

وأثنى على حسن سير الاختبارات حتى نهايتها والتنظيم الكامل بين جميع الكليات واتباع جميع الإجراءات داخل اللجان وداخل الحرم الجامعى بصفة عامة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات؛ والحرص على تذليل أية عقبات خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما أثنى على الجهود المبذولة فى الالتزام بالخطة التى وضعتها الجامعة، لأداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، ومديرى البرامج؛ بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، على مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق حتى يتسنى إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول فى أسرع وقت.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للعمداء وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من اعمال الكنترولات والتصحيح الإلكترونى وخص بالشكر الجهاز الادارى بجامعة المنصورة الجديدة لما بذلوه من جهد ملموس خلال شهر رمضان الكريم.