خبير اقتصادي: ثقة صندوق النقد تعطى الاقتصاد المصرى دفعة قوية مستقبلا

كتب عبد الحليم سالم

كشف إبراهيم السباعى الخبير المالى والاقتصادي، أن الثقة الكبيرة من صندوق النقد الدولى في الاقتصاد المصرى بمثابة دفعة قوية للاقتصاد، كما تساهم في تأكيد قوة الاقتصاد مستقبلا، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بجانب ثقة المستثمرين في السندات الخارجية.

وأضاف السباعى أن الاقتصاد يحتاج خلال الفترة المقبلة لموارد مستدامة للعملة الصعبة، وبالتالي لابد من التركيز على القطاعات الصناعية والزراعية والسياحة بشكل كبير، وضمان توفر قيمة الواردات المصرية، وبالتالي القضاء تماما على عجز الميزان التجارى، مما يساهم في منع أي محاولة مستقبلية لعمل سوق سوداء جديدة للدولار، معتبرا أن استعادة ثقة المصريين في الخارج وتحويلهم الأموال عبر القنوات الشرعية نقطة انطلاق حقيقة للاقتصاد الوطني.

وأشار أن بلوغ حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع بعض شركات الصرافة التابعة للبنوك لأكثر من 10 مليارات جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف منذ 6 مارس 2024، يؤكد وعى المواطن وثقته المستقبلية في العملة الوطنية، وثقته في استقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع سعر الدولار، منوها لأهمية ضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع بعض أسعار السلع غير المبرر من خلال احكام الرقابة.