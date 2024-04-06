حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بكفر الشيخ وغلق عدد من المحال لمخالفة القانون

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، منها "شارع المصنع - شارع مجمع المواقف - شارع الجمهورية - ش ميدان الـ 47، وغير من الشوارع"، وذلك لتطبيق القانون منع الإشغالات في حرم الشوارع، ولتسهيل حركة المرور، ومواجهة إشغال الطريق العام، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بغلق عدد من المحال التجارية المخالفة للقانون، بشارع الـ 47 وشارع المصنع، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين، والتعدي على حرم الطريق العام بعرض سلعهم على الأرصفة، مشددًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مؤكدًا على أن إزالة الإشغالات مسؤولية الجميع، وأن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ وعدد من القيادات التنفيذية.