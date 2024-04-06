حكومة الكويت تُقدم استقالتها إلى أمير البلاد

وكالات

رفع الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، السبت، استقالة الحكومة الكويتية إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فى منشور عبر حسابها الرسمى على منصة "إكس": إنّه "تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور، فقد رُفعت إلى حضرة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء".



وأضافت الوكالة أنّ "رئيس مجلس الوزراء أعرب عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التى بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم".



وفى وقت سابق، السبت كان مجلس الوزراء الكويتى وافق خلال اجتماعه الاستثنائى على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادى الأول من الفصل التشريعى الثامن عشر، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، ثم رفعه إلى أمير الكويت، طبقا لما أوردت وكالة "كونا".



وجاء ذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي، (أمة 2024) فى فصله التشريعى الثامن عشر عن الدوائر الانتخابية الخمس، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الخميس.