اليوم السابع
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حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبو العلا التاريخي.. فيديو

السبت، 06 أبريل 2024 01:32 م
حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبو العلا التاريخي.. فيديو الحريق
كتب إيهاب المهندس

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اندلع منذ قليل حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد أبو العلا التاريخي وامتدت النيران لأحد المنازل، وأجزاء من ميضة مسجد أبو العلا التاريخي، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- أفصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

 







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