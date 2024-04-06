اليوم السابع
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حبس سائق توك توك بتهمة قتل مواطنا في المعصرة

السبت، 06 أبريل 2024 02:17 م
حبس سائق توك توك بتهمة قتل مواطنا في المعصرة كلبش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

 

 







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