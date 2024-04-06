جامعة العريش تنفذ خطة تحقيق الأمن الغذائي وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة

العريش ـ محمد حسين

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على تنفيذ جامعة العريش خطة تحقيق الأمن الغذائى انطلاقا من موقع المزرعة النموذجية وفيها يتم تطبيق كافة تقنيات الزراعة الحديثة.

أضاف أن جامعة العريش نفذت مشروع المزرعة الإنتاجية لتكون نموذجًا رائدًا في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال استغلالها للموارد المتاحة بشكلٍ أمثل، وتطبيقها لأحدث تقنيات الزراعة الحديثة، حيث تسعى جامعة العريش إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال مبادرة المزرعة الإنتاجية التي تعتبر ركيزة أساسية في استراتيجيتها الزراعية، وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو توفير الغذاء الصحي والمستدام لأفراد المجتمع الجامعي والمحيطين به.

وأشار أنه من خلال هذه المزرعة يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعارٍ مناسبة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة، وتعزيز التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي، كما أوضح أن الجامعة ملتزمة بتطوير استراتيجيات زراعية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي وتحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وبهذا الالتزام القوي بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تتجاوز جامعة العريش حدود البحث والتعليم الأكاديمي لتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وسبق وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة بصدد إنشاء عيادة زراعية متخصصة في متابعة زراعة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وتربية الداجنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس جامعة العريش في بيان صحفي إلى أن العيادة تتضمن قسمين رئيسيينالأول قسم خاص بالإنتاج النباتي والمحاصيل الاستراتيجية سيقدم خدمات الإرشاد والدعم الفني للمزارعين في زراعة محاصيل الحبوب الاستراتيجية مثل القمح والشعير، وذلك من خلال تقديم المشورة بشأن تقنيات الزراعة الحديثة ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، والثاني قسم خاص برعاية الثروة الحيوانية والدواجن والسمكية سيقدم خدمات الإرشاد والدعم الفني للمربين في تربية الدواجن والسمان وإنتاج الأسماك، وذلك من خلال تقديم المشورة بشأن تقنيات التربية الحديثة ورعاية الحيوانات ومكافحة الأمراض.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن إنشاء العيادة الزراعية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في محافظة شمال سيناء مشيرا ان العيادة ستقدم خدماتها إلى المزارعين والمربين في المحافظة مجانًا، بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتبدأ العيادة عملها في القريب العاجل، حيث سيتم تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، لافتا إلى أهمية العيادة في تعزيز الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإرشادية والفنية للمزارعين والمربين، وتشمل هذه الخدمات تقديم المشورة بشأن تقنيات الزراعة الحديثة، مكافحة الآفات والأمراض الزراعية وأيضا فيما يخص الثروة الحيوانية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سوف يتم ولأول مرة تطبيق تقنيات( الذكاء الاصطناعي) في تشخيص بعض الحالات المرضية من خلال صورة واضحة للإصابة ويعتمد التشخيص الإلكتروني علي التصوير الجيد للأعراض المرضية و الآفات الحشرية إن وجدت وإرسال الصور إلكترونيا الي موقع العيادة الإلكتروني مصحوبة بالبيانات الموضحة باستمارة التشخيص الموجودة علي هذا الموقع للتشخيص من خلال أعضاء هيئة التدريس بالعيادة النباتية.

كما أشار رئيس الجامعة لنجاح تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في العيادات النباتية في دول أمريكا والصين والهند حيث أدى استخدامه إلى تحسين دقة التشخيص، ورفع كفاءة الإنتاج، وحسن إدارة العيادات النباتية نتيجة التطور السريع في تقنية الذكاء الاصطناعي.



