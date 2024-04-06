اليوم السابع
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تواصل عبور مسافرين ودخول شاحنات تحمل أغذية ومواد إغاثية لغزة عبر معبر رفح

السبت، 06 أبريل 2024 02:23 م
تواصل عبور مسافرين ودخول شاحنات تحمل أغذية ومواد إغاثية لغزة عبر معبر رفح معبر رفح- أرشيفية
رفح ـ محمد حسين

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شهد معبر رفح  البري بين مصر وفلسطين اليوم السبت، دخول شاحنات من الجانب المصري لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد اغاثية وبضائع في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد و شاحنات المساعدات اليومية، أن إحصاءات العابرين خلال الساعات الماضية ، عبور 34 فرنسيا، ووصل لمصر 70 من الطلاب، 40 من جرحي يرافقهم 30 اخرين ، 320 مصريين ،  و34 فرنسيين ، ومغادرة مصر لغزة 46 فرق طبية ودولية.

كما أوضحت بيانات حركة معبري رفح التجاري ومعبر كرم أبو سالم عبور 196 شاحنة،  وهي من معبر رفح وصل من   الجانب المصري 68، شاحنات محروقات 8 بينها 4 غاز، 4  سولار.وشاحنات المساعدات 60 شاحنة وهي 21 مواد غذائية، 20 مياه،  4 ملابس وأحذية،  2 بطانيات، 2 خيام،  5 طحين، 5 وجبات طعام، ومن  كرم أبو سالم عدد 128  شاحنة وهي 72 شاحنة مساعدات وهي 1  ادوية32 مواد غذائية (طرود غذائية) 1 مواد تنظيف، 2  فرشات، 33 طحين، 1 علف حيوانات، 1 شعير، 1 بامبرز، وقطاع خاص 56 شاحنة.

وتواصل هبوط  طائرات تنقل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية لقطاع غزة .

أفادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار هبطت علي أرضه منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي  730 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن،  بينها 595  طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.







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شمال سيناء معبر رفح

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