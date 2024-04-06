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تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحى سرور ظهر اليوم من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

السبت، 06 أبريل 2024 09:42 ص
تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحى سرور ظهر اليوم من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس الدكتور أحمد فتحى سرور
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تشيع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، اليوم السبت، عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

ورحل عن عالمنا صباح الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامى بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد رحلة من العطاء فى العمل القضائي والقانونى والدبلوماسى والتنفيذى والبرلمانى والمهنى.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

وقال نجل الفقيه القانوني الراحل تعليقا على وفاة أحمد فتحى سرور ، عبر صفحته علي موقع فيس بوك :  إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.


 وتابع نجل أحمد فتحى سرور في منشوره : رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم .. وداعاً المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.


وتابع نجل أحمد فتحى سرور "اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار"


واستكمل نجل أحمد فتحي سرور دعائه "اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعا، لين القلب، متسامح، اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".

وفاة أحمد فتحى سرور

أحمد فتحى سرور سياسي بارز، ورئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010.
وولد الدكتور احمد فتحي سرور  في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا.
ويعد الدكتور أحمد فتحى سرور أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث.
وأصدر أحمد فتحى سرور الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.







احمد فتحي سرور

وفاه احمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور

فتحى سرور

فتحي سرور

وفاة أحمد فتحي سرور

جنازة احمد فتحي سرور

جنازة أحمد فتحي سرور

احمد فتحى سرور

أحمد فتحى سرور

موعد جنازة أحمد فتحي سرور

موعد جنازة احمد فتحي سرور

ميعاد جنازه احمد فتحي سرور

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موعد عزاء أحمد فتحي سرور

ميعاد عزاء احمد فتحي سرور

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