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تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى العملة بعابدين لـ21 أبريل

السبت، 06 أبريل 2024 01:44 م
تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى العملة بعابدين لـ21 أبريل محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى لجلسة 21 أبريل.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطـــة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) .

بمواجهته إعترف بحيازته  للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وقرر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين   لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 







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عابدين

النقـد الأجنبى

عقوبة حيازة النقد الأجنبى



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