بلومبيرج: زوكربيرج يتجاوز إيلون ماسك فى قائمة الأثرياء للمرة الأولى منذ 2020

كتب محمد جمال

تجاوز مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، الملياردير الأمريكى إيلون ماسك فى تصنيف أغنياء العالم الذى تصدره وكالة بلومبيرج، ليصبح ثالث أغنى شخص فى العالم للمرة الأولى منذ عام 2020.

وتراجع ماسك الذى كان يحتل المرتبة الأولى فى تصنيف بلومبيرج فى أوائل مارس الماضي، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت "رويترز" أن تسلا ألغت خططا لإنتاج سيارات أقل تكلفة مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة على الرغم من نفى ماسك للأمر.



زوكربيرج

وحسب "بلومبيرج"، تقلصت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار خلال 2024 لتصل إلى 180.6 مليار دولار، بينما أضاف زوكربيرج 58.9 مليار دولار إلى ثروته لتصل إلى 186.9 مليار دولار مع صعود أسهم شركة "ميتا" إلى مستويات قياسية جديدة.

وهذه هى المرة الأولى التى يقتحم فيها زوكربيرج المراكز الثلاثة الأولى فى تصنيف "بلومبيرج" منذ 16 نوفمبر 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليارات دولار وكانت ثروة ماسك 102.1 مليار دولار.



وحسب الوكالة فقد انخفضت أسهم تسلا بنسبة 34 بالمئة هذا العام، مما يجعلها الأسوأ أداء فى مؤشر "S&P 500"، حيث تضررت بسبب التباطؤ العالمى فى الطلب على السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة فى الصين ومشاكل الإنتاج فى ألمانيا، فيما ارتفعت فى المقابل أرباح شركة "ميتا" بنسبة 49 بالمئة بفضل الأرباح الفصلية القوية ومبادرات الشركة فى مجال الذكاء الاصطناعي، لتحقق خامس أفضل أداء على مؤشر "S&P 500".

ويوضح التغير فى ثروة ماسك وزوكربيرج كيف انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة فى ظل مبادرات الذكاء الاصطناعي، بالمقارنة مع أسهم شركات السيارات الكهربائية التى كانت رائجة فى السابق، وفق "بلومبيرج".