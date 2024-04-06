الكنيسة تواصل الصوم الكبير حتى يوم 5 مايو المقبل.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الصوم الكبير في الكنيسة من أقدس أنواع الصوم، فقد بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإثنين الموافق 11 مارس 2024، بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.

ويواصل الأقباط الأرثوذكس الصوم لمدة 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بسبت النور أو ليلة العيد، ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية أسابيع.



وبدأت الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث بدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير اليوم الإثنين 11 مارس، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.