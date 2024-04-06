العثور على جثة مدرس متغيب من 6 أيام ملقاة داخل مصرف بشمال الدقهلية

الدقهلية ـ شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من العثور على جثة مُدرس بالمدرسة الفنية الثانوية للبنات بمركز الجمالية، ملقاة داخل مصرف بالقرب من قرية الإسكندرية الجديدة، وذلك بعد 6 أيام من الإبلاغ عن غيابه.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل مصرف على طريق قرية الإسكندرية الجديدة بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لشخص يدعى محمود رفعت مسعد الطويل، مدرس وسائق توك توك، ومقيم بمدينة الجمالية، ومبلغ بغيابه منذ 6 أيام عقب خروجه للعمل على دراجته النارية.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما يكثف ضباط وحدة مباحث المركز من جهودهم لكشف لغز وملابسات الواقعة، وقد أشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة حادث سرقة بالإكراه.