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الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى بناء وتطوير المساجد

السبت، 06 أبريل 2024 10:18 ص
الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى بناء وتطوير المساجد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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شهدت الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف باحتفالية ليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن فضل ليلة القدر وعن جهود الدولة المصرية فى آخر 10 سنوات فى تطوير وبناء المساجد، مثل مسجد مصر ومركزها الثقافي فى العاصمة الإدارية الجديدة ودار القرآن الكريم بداخله، بالإضافة إلى تطوير وتجديد مساجد آل البيت.

ويشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

 







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حفل ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر

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