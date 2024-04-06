الرئيس السيسى: وجّهت الحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه وجه الحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مضيفا وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها.

وأكد خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.



وتابع: "احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير أوي في عملية البقاء والبناء اللي احنا قلنا إن احنا نحافظ على الدولة إنها متنهارش ومتضعش مننا ويبقى فيه اقتتال، وعملنا شغل على الأرض عشان تبقى معالم دولة تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه، النقطة اللي بذكرها دلوقتي دا جهد كبير احنا مسؤولين إن احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة".



وواصل: "لما بتكلم عن تعليم جيد إحنا جادين في هذا الأمر، لما بتكلم عن تأمين صحي جيد احنا جادين في هذا الأمر، مش بنقوله كلام بنطرحه ثملا يكون في برامج واضحة وقوية تحقق لنا الأهداف دي".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.