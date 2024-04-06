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الرئيس السيسى: بينما كنا نواجه الإرهاب بصدور رجال الجيش والشرطة كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر

السبت، 06 أبريل 2024 07:09 م
الرئيس السيسى: بينما كنا نواجه الإرهاب بصدور رجال الجيش والشرطة كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا في الجيش والشرطة كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلو البنيان في كل ربوع الوطن، وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي أو عامل وفلاح، وذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية. 


وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافدا واسعا لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.


وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.







حفل افطار الاسرة المصريه

افطار الأسرة المصرية

افطار الأسرة المصرية 2024

الرئيس السيسى

الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم

مكان إفطار الاسرة المصرية

السيسى في إفطار الاسرة المصرية




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