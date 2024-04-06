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الرئيس السيسى: الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفان والاجتهاد

السبت، 06 أبريل 2024 07:06 م
الرئيس السيسى: الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفان والاجتهاد الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفان والاجتهاد لأقصى قدر ممكن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل.

وأضاف خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها على مدار عقد من الزمان إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل وتسعى نحو السلام والتنمية وفي سبيل تحقيق ذلك دفعت أمتننا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية.


وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهدت فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تتر مسلسل مليحة، وبدأت الممثلة سيرين خاص بطلة العمل بالتعريف بنفسها قائلة: "أنا بطلة المسلسل وأنا موجودة هنا شفت الحفاوة والاستقبال من المصريين.. وأنا سعيدة أنى كنت ضيفة على الجمهور المصري من خلال مشاركتي في بطولة مسلسل مليحة".


وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.


 







حفل افطار الاسرة المصريه

افطار الأسرة المصرية

افطار الأسرة المصرية 2024

الرئيس السيسى

الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم

مكان إفطار الاسرة المصرية

السيسى في إفطار الاسرة المصرية




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