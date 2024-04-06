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الرئيس السيسى: أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة

السبت، 06 أبريل 2024 11:05 ص
الرئيس السيسى: أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلماء والأزهر والأوقاف يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح ونهجه الوسطي المعتدل والتصدى للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، أن ليلة القدر بكل ما تحمله من معاني دينية وروحانية تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، الذى اقترن اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يرجى الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح.

تابع الرئيس السيسي: لعل هذه المعاني هي اشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعوب وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون كل في مجاله إلى التغلب عليها مقدمين في سبيل أمن وسلامة مصر ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها، كما لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.







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