الحاصل على المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن: تكريم الرئيس السيسى وسام على صدرى

المنوفية - محمد فتحى

حالة من السعادة سيطرت على منزل الشيخ أحمد شحاته فوزى الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم فى الفرع الرابع، في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهو عبارة عن فرع الأئمة والوعظ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عقب التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويقول أحمد شحاته فوزى 32 عاما الحاصل على الثانى على مستوى العالم فى الفرع الرابع وهو عبارة عن فرع الائمة والوعظ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، والمقيم بقرية بنى غريان التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، سعيد جدا لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لى لانه تكريم لاهل القرآن الكريم ودليل واضح على حب الرئيس السيسى لأهل القرآن الكريم، والتكريم وسام على صدرى .

ويضيف الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم فى الفرع الرابع ، فرع الآئمة والوعظ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أننى أتممت حفظ القرآن الكريم فى عامى التاسع، وكان الفضل لله سبحانه وتعالى ثم والدى الذى حرص كل الحرص على متابعتك حتى أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ثم حفظته والتجويد والقرآءت العشر .

ويشير أحمد شحاته، المسابقة فى بدايتها على مستوى المحافظة ، ثم تم التصعيد على مستوى الجمهورية ، حتى وصلت النهائيات ومعى أحد الأشخاص لكى نمثل بلدنا الحبيب مصر فى مسابقة العالم بمشاركة العديد من دول العالم ، والتى أقيمت على مركز مصر الثقافى الاسلامى دار القرآن الكريم ، وتم إجراء كافة الامتحانات شفويا وتحريرا حتى حصلت على المركز الثانى فى الفرع الرابع الائمة والوعظ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

ويضيف شحاته ، أن مثلى الاعلى فى حفظ القرآن الكريم والوعظ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ، الشيخ محمد رفعت ، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، الشيخ مصطفى إسماعيل لاننى أعشقهم منذ الصغر .

ويؤكد الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم فى الائمة والوعظ ، أنه حصل على كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وعضو بهيئة الفتوى بمحافظة المنوفية ، كما حصلت معهد تخصص القراءات العشر الكبرى .

ويوضح شحاته، كل أملى أن أزور بيت الله الحرام ومعى والدى صاحب الفضل عليا بعد الله ،لمى أحقق أمنيته الوحيدة وهى زيارة بيت الله الحرام سواء كانت عمرة أو حج .



الشيخ أحمد شحاته مع أسرته



الشيخ أحمد شحاته وأطفاله



الشيخ أحمد شحاته