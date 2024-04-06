الجيش السورى يُدمر مقارا وآليات ويسقط مسيرات لإرهابيين بريفى حلب وإدلب

أ ش أ

دمرت وحدات من القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الروسية عدداً من مقار الإرهابيين وآلياتهم، وأسقطت مسيرات لهم فى ريفى حلب وإدلب.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" - نقلا عن مصدر عسكرى سورى اليوم/ السبت/ - "إنه فى إطار المهام الوطنية التى تنفذها القوات المسلحة السورية رداً على الخروقات والاعتداءات المستمرة التى تشنها التنظيمات الإرهابية على البلدات والقرى الآمنة ومواقعنا العسكرية، نفذت وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريفى حلب وإدلب عدة ضربات نوعية مركزة ليلية ونهارية بالتعاون مع القوات الروسية استهدفت من خلالها مقار الإرهابيين وآلياتهم وعتادهم الثقيل، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين".



وقال المصدر إن وحدة من القوات المسلحة السورية تصدت لهجوم إرهابى بالطيران المسير، حيث تمكنت من تدمير وإسقاط عدد من المسيرات ومنعها من الوصول إلى أهدافها.