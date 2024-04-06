التجارة العالمية تطلق التسجيل عبر الإنترنت للمنتدى العام لعام 2024 والدعوة لتقديم المقترحات

كتب عبد الحليم سالم

فتحت منظمة التجارة العالمية wto التسجيل عبر الإنترنت للمنتدى العام لهذا العام - تحت عنوان "إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل" - المقرر عقده في المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبرالمقبل، كما أطلقت دعوة لتقديم مقترحات لهذا الحدث.

وسيستكشف المنتدى العام لعام 2024 بحسب الموقع الرسمي للمنظمة كيف يمكن لإعادة العولمة أن تجعل التجارة أكثر شمولا، مما يضمن وصول فوائد التجارة إلى عدد أكبر من الناس. كما سيتم دراسة دور الرقمنة والخدمات والاستدامة في تحقيق هذا الهدف.

ويمكن للمشاركين المهتمين بتنظيم جلسات العمل في المنتدى العام العثور على تفاصيل حول عملية التقديم في هذه المذكرة الإعلامية، كما يمكن الوصول إلى نموذج الطلب عبر الإنترنت من مذكرة المعلومات.



ويعد المنتدى العام أكبر حدث تواصل لمنظمة التجارة العالمية، حيث يوفر منصة فريدة لأصحاب المصلحة المهتمين من جميع أنحاء العالم لمناقشة آخر التطورات في التجارة العالمية واقتراح طرق لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.



ويستقطب هذا الحدث أكثر من 2000 ممثل كل عام من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام. اطلع على مزيد من المعلومات حول المنتديات العامة السابقة.