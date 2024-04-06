الأقصر تستعد لمشروع اكتشاف الأبطال ودعم الأطفال المبدعين في قرى حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، لتنظيم فعاليات مشروع إكتشاف الأبطال 2024 داخل قرى حياة كريمة بمراكز إسنا وأرمنت والقرنة والبياضية، ومن المقرر أن يتم تنظيم فعاليات مشروع داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في مراكز أرمنت وإسنا والقرنة والبياضية، حيث تم خلال لقاء المحافظ بمسؤولى إحدى المؤسسات استعراض تنفيذ المشروع على أربعة مراحل تبدأ باكتشاف المواهب في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا، وذلك من خلال رابط التسجيل الخاص بموقع المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ثم مرحلة التواصل مع الطلاب المسجلين على الموقع والاختبارات الأولية ثم التصفية ، ثم تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أغسطس للتدريب المكثف والمعسكر المغلق، وهي المرحلة النهائية لتعزيز القدرات الفنية للمواهب في جميع المحاور، وتأتي المرحلة الأخيرة والرابعة وهي مرحلة التبني للأطفال خريجي البرنامج في المراحل السابقة، وتشمل مرحلة التبني هنا الطفل وأسرته صحيا، وتعليما، واجتماعياً، حيث أن مشروع اكتشاف الأبطال يستهدف الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 سنة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري وذلك بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030، معربا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لاكتشاف المتميزين منهم في مجالات " الرياضة ـ والتكنولوجيا ـ والفنون "؛ للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية، وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية .

وجاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندس أحمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وحسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر.