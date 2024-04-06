اليوم السابع
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الأسايطة عملوا مائدة إفطار بطول 5 كيلو على غرار أهالي المطرية.. فيديو وصور

السبت، 06 أبريل 2024 08:21 م
الأسايطة عملوا مائدة إفطار بطول 5 كيلو على غرار أهالي المطرية.. فيديو وصور مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط
أسيوط -هيثم البدرى

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نظم عدد كبير من شباب محافظة أسيوط مائدة إفطار كبيرة بمنطقة الأربعين بطول 5 كيلومترات، وشارك فيها أعداد كبيرة من أهالى المنطقة، والمناطق المجاورة وامتدت المائدة لمسافة كبيرة بشوارع المنطقة وسط العمارات السكنية.


وشارك الأهالى فى تجهيز الإفطار بمنازلهم والعصائر وشاركت كل أسرة بما تستطيع فى هذه المائدة، وتوافد الأطفال والكبار، والشيوخ على المائدة.


وقال منظمو الإفطار من الشباب، أن هذا العام سيكون نواة وبدء انطلاق الإفطار على غرار إفطار المطرية، وأن الإفطار بجهود ذاتية بمثابة تجمع الحب والود بين الأهالى، وأثبتت هذه الموائد تكاتف المصريين ومحبتهم لبعضهم البعض وأنهم من أجمل شعوب الأرض، متمنين أن تستمر هذه العادات وموائد الإفطار وتزداد وتكون هناك منافسة فى الخير بين كل المحافظات المصرية.

مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (1)
مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (1)

 

مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (2)
مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (2)

 

مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (3)
مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (3)

 

مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (4)
مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (4)

 

مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (5)
مائدة إفطار بطول 5 كيلو بأسيوط (5)

 







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