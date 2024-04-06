استئناف خدمات القطارات بشبه جزيرة نوتو فى اليابان بعد إيقافها بسبب الزلزال

أ ش أ

استأنفت السكك الحديدية فى شبه جزيرة نوتو خدماتها بشكل كامل، وذلك بعدما أوقفتها فى أعقاب الزلزال القوى الذى ضرب المنطقة فى يوم رأس السنة الجديدة.



وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ أن أول قطار بعد الزلزال يعمل على خط سكك حديد نوتو بأكلمه، غادر محطة "أناميزو" فى محافظة "إيشيكاوا" وسط اليابان فى الساعة 6:12 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لليابان، مشيرا إلى أن الخط تعرض لأضرار جسيمة جراء الزلزال.



وأضاف التلفزيون أن خط السكة الحديدية استأنف خدماته بشكل جزئى فى منتصف شهر فبراير الماضي، وقالت الشركة المشغلة أنها قامت بتخفيض عدد القطارات بنحو 20% وجعلتها تسير بسرعات أبطأ كإجراء احترازي.