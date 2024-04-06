إطلاق مركز لـ"حفظ المفقودات بالمسجد الحرام".. اعرف خطوات الإبلاغ إلكترونيا

إيمان حنا

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مركزًا للمفقودات في الساحة الشرقية من المسجد الحرام، يتيح للقاصد تقديم البلاغات بسهولة إلكترونياً، بالإضافة إلى توفير قنوات اتصال مباشرة للتواصل السريع والفعال.

وتم تخصيص أرقام اتصال خاصة لاستقبال البلاغات عن المفقودات على مدار الساعة؛ من خلال رقم الواتساب للتواصل المباشر "0504321147"، أو الرقم الثابت "0125751204" تحويلة "106".

تعمل الخدمة على مدار الساعة بواسطة قوة أمن المسجد الحرام، ويتلقى الفريق البلاغات بطريقة إلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية "أبشر"، مع إمكانية إرفاق المستندات أو الصور الداعمة للبلاغ، وعقب استلام البلاغ يتم جمع وفرز المفقودات وتوثيقها باستخدام نظام آلي مخصص للمفقودات، لتُعاد لاحقًا لأصحابها.

ويمكن للقاصد الاستفادة من الخدمة عبر التقدم ببلاغ في منصة "أبشر" باتباع الخطوات التالية:

1- ادخل بوابة وزارة الداخلية "أبشر".

2- اختر الخدمات الإلكترونية.

3- اختر نظام الرسائل والمعاملات الإلكترونية.

4- اختر قوة أمن المسجد الحرام.

5- دون البلاغ وأرفق المستندات أو صور المفقودات عند توفرها.

6- عند إرسال البلاغ سيتم تزويدك برقم مرجعي للبلاغ.