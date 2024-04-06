إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشحاص، بإصابات متنوعة، فى انفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل بقرية صندلا التابعة لدائرة المركز، أسفر عنها إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من بدرية على خفاجي 40 عام، مصابة بحروق متفرقة بالجسد من الدرجة الأولى والثانية، وجري حجزها بقسم الجروح بالمستشفى، كما أصيب شريف أحمد خضر، 48 عام، بحروق متفرقة بالجسد من الدرجة الأولى والثانية، وجرى حجزه بقسم الجروح بالمستشفى، وأصيب أيضا، حلمي إبراهيم حلمي، 35 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وما زال تحت الملاحظة بقسم الطوارئ استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.